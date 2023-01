Investeringen in schone energie nu bijna net zo hoog als in fossiel

Eemshaven: steeds meer waterstof en groene energie. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP/AFP) - Vorig jaar werd wereldwijd 1,1 biljoen dollar geïnvesteerd in technologieën voor schone energie, bijna net zoveel als bestedingen aan fossiele brandstoffen als olie en gas, zeggen onderzoekers van onderzoeksbureau BloombergNEF. Het is voor het eerst dat deze investeringen ongeveer gelijk zijn.