Hoe waarschijnlijk is een wereldtaks voor bedrijven?

Waar komt dit plan ineens vandaan?

Het is geen nieuw plan. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werkt al langer aan een soort gelijk plan. Yellen sluit zich hier dus bij aan. Dat is opmerkelijk omdat de VS onder president Trump zich altijd hebben verzet tegen zo’n wereldwijd minimumtarief. Yellen wil nu dat er een einde komt aan de concurrentie tussen landen die met allerlei belastingvoordelen proberen buitenlandse bedrijven te lokken. Nederland is bij uitstek een land dat op deze manier een aantrekkelijk vestigingsklimaat wil bieden. Ons land staat volgens de organisatie Taks Justice Network op plek vier van ranglijst van belastingparadijzen. Ook in Brussel gaan stemmen op te komen tot één tarief.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) reageerde gisteren ook positief op het plan van Yellen. ,,Wij zijn al heel lang een voorstander van een wereldwijde belastingdrempel voor bedrijven”, zei IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath tijdens de presentatie van de World Economic Outlook. Volgens Gopinath zijn er veel zorgen over multinationals die via ingewikkelde constructies de gunstigste belastingtarieven opzoeken, zich vestigen in belastingparadijzen en belasting ontwijken. ,,Daardoor lopen overheden inkomsten mis die ze juist nu heel hard nodig hebben voor de wederopbouw na de coronacrisis.”

Welke gevolgen heeft zo’n mondiaal belastingtarief dan voor Nederland en Nederlandse ondernemers?

We raken in ieder geval onze reputatie van belastingparadijs kwijt. Dat we ook onze troef kwijtraken om buitenlandse bedrijven te verleiden zich in ons land te vestigen is minder waarschijnlijk, zo verwachten belastingexperts. ,,Het minimumtarief zal ruimschoots onder onze 25% vennootschapsbelasting liggen”, zegt Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus universiteit. Overigens vindt Kavelaars een minimum tarief niet zo zinvol. ,,Beter is het om een minimum belastingdruk af te spreken, maar dat is wel veel ingewikkelder om wereldwijd af te spreken.’’

Hoe en door wie wordt die heffing dan ingevoerd?

Want de Oeso kan immers geen regels opleggen en handhaven. ,,Als de Oeso-landen het eens zijn zal de EU het overnemen”, zo verwacht Jan Vleggeert, hoogleraar hoogleraar Belastingrecht aan de universiteit Leiden. ,,Uiteindelijk zullen de lidstaten het dan nationaal in gaan voeren.”

Maar de EU is niet de hele wereld?

Nee, dat wordt ook nog een flinke hobbel om te nemen. Kavelaars vraagt zich dan ook af of de geijkte belastingparadijzen buiten Europa zich wel aan zullen sluiten. ,,Je zou kunnen voorstellen dat die landen onder druk worden gezet om wél mee te doen door bijvoorbeeld diensten of producten te boycotten.”

Hoe waarschijnlijk is het dat deze wereldtaks er ook echt gaat komen?

Hoewel er steeds meer stemmen opgaan om wereldwijd een minimumtarief in voeren is dus niet gezegd dat er inderdaad wereldwijd een minimum belastingtarief gaat komen. Deze zomer moeten ook de rijke industrielanden in de G20 hierover nog beslissen. De VS mogen dan om zijn, de vraag is of China dit plan wel ziet zitten.