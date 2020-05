Oger doet overname in coronacrisis

„Het was een langgekoesterde wens om de succesvolle in 1989 opgerichte multi-brand store Didato aan de Utrechtsestraat te laten aansluiten bij de Oger-familie. We breiden hiermee ons merkenpallet én stijlgroep behoorlijk uit. Het is anti-cyclisch denken. We hebben nu een heel pallet aan exclusieve designermerken, zoals Balmain, Lanvin, Givenchy en Valentino. De winkel blijft Didato heten. Nieuw is dat we inmiddels ook met de nieuwe loot online zijn gegaan”, legt Martijn Lusink, ceo van Oger uit. Behalve positief over de overname heeft hij nog een mooi nieuwtje te melden. „Ik word voor de tweede keer vader. Na de geboorte van Olivia komt er weer een meisje bij. Het is de derde generatie”, glimlacht Martijn.

De vrijdag 50 jaar geworden Ronald de Boer als bezorger tussen sterrenchef Soenil Bahadoer (l.) en voetballer/trainer John Heitinga.

Hij vult aan: „Als familiebedrijf met 180 werknemers is het logisch om te denken aan de volgende generaties. De volgende generaties Oger-mannen zullen niet alleen in pak gekleed gaan, maar tevens een voorliefde hebben voor exclusieve designermerken.” Hij meldt dat het met oprichter en naamgever van de winkels Oger Lusink goed gaat. „Hij is door zijn zwakke gezondheid merendeels thuis. Mijn broer Sander en ik zetten het bedrijf met anderen in zijn spirit door.”

Volgens Martijn hebben de winkels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Antwerpen behoorlijk te lijden gehad onder de coronacrisis. „We zakten in het begin terug naar twintig procent omzet, maar zitten nu inmiddels op 80 procent van vorig jaar. We hebben moeten bezuinigen. Doel is dat de winkels intact blijven. Service geven is ons vak. Verder hebben we veel via online opgevangen. Ook zetten we op zaterdagen een mysterie-boodschapper in die voor ons de pakken bezorgt. Vorige week was dat Ronald de Boer, nu wordt het een zanger in een gele Tour de France outfit.” Wie? Op Facebook werd het vrijdag verklapt: Dries Roelvink!