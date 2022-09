Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Ziet commissaris en kruidenier Dick Boer voor Takeaway ook kansen in de VS?

Dick Boer op archieffoto uit 2019. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Bij Ahold was hij de juiste man op de juiste plaats: Dick Boer, winkelierszoon uit het Zeeuwse Axel. Nu is hij is de nieuwe president-commissaris van Just Eat Takeaway. In 2011 werd Boer bestuursvoorzitter van Ahold en heerste er alom opluchting dat er eindelijk weer ’een echte kruidenier’ aan het roer kwam.