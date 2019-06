'EU begint procedure tegen Italië'

Milaan - De Europese Commissie begint woensdag formeel met maatregelen tegen de regering van Italië die in de ogen van Brussel veel te veel geld leent en uitgeeft. Dit meldden Italiaanse media. Brussel zou woensdag een brief sturen aan de regering van premier Giuseppe Conte. In de brief wordt volgens La Repubblica gewaarschuwd dat het land het vertrouwen volledig kwijtraakt van de internationale financiële wereld als het op deze voet verdergaat.