Recordafdracht Energie Beheer Nederland aan schatkist van €10 miljard

De in 1973 opgerichte zelfstandige onderneming, met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder, zag de omzet in de energiecrisis met torenhoge prijzen met 300% toenemen op jaarbasis tot €12 miljard. Netto boekte EBN €4,2 miljard winst. Maar het sentiment was vorig jaar veel somberder: onzeker was of Nederland voldoende energie zou hebben.

EBN-directeur Jan Willem van Hoogstraten zegt €1,4 miljard aan dividend te kunnen uitkeren aan zijn aandeelhouder, de Staat. En EBN voegt bijna €3 miljard toe aan zijn eigen vermogen. Dat levert een solvabiliteit op van 25%, zo blijkt dinsdag uit zijn jaarbericht.

Voor de Staat komt met de vennootschapsbelasting en de solidariteitsbijdrage het totale bedrag aan afdracht uit op €9,8 miljard. Van Hoogstraten spreekt van een ’heel uitzonderlijk’ jaar.

Europa was tot de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 voor een derde afhankelijk van Russisch gas, zo schetst hij. De onderbreking van Russische gasleveringen, de wens om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen en de noodzaak van voldoende voorraden zorgden in de vrije markt voor extreme energieprijzen.

Extra inkopen

De politiek verlangde vorig jaar in de crisis bovendien extra inkopen van gas. Die inkopen worden ook steeds meer gecoördineerd in Europa gedaan. EBN sprong in Nederland bij toen de voorraad in Bergermeer - waar EBN 40% van de aandelen heeft -achter dreigde te blijven toen staatsbedrijf Taqa uit Abu Dhabi met 60% belang niet volledig leverde.

Andere marktpartijen vulden dankzij overheidssteun de berging alsnog, nadat minister Jetten (Energie en Klimaat) €366 miljoen beschikbaar stelde en ook het aandeel van het geblokkeerde Russische Gazprom op zich nam.

Het bedrijf kreeg onder Jetten in de energiecrisis een grotere rol, nadat de D66-bewindsman de uitvoering van het energiebeleid meer in publieke handen legde. Ook dit jaar zal EBN ervoor moeten zorgen dat Bergermeer wordt gevuld voor de komende winter.

Het Groningse gasveld sluit volgend jaar. Enkele putten blijven op de waakvlam. Uit zijn overzicht van EBN blijkt ook dat de gaswinning uit de overige zogeheten kleine velden met 9,9 miljard kubieke meter gas achter blijft.

Dat geldt ook voor investeringen van €165 miljoen. Volgens het staatsbedrijf is winning van aardgas nodig omdat Nederlands gas een lagere CO2-uitstoot heeft dan geïmporteerd gas.