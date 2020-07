Miljoenenboete Deutsche Bank na lakse controle investeerder Epstein

De miljardair Epstein, sinds 2013 tot vorig jaar klant op uitnodiging van Deutsche Bank, werd in die jaren herhaaldelijk beschuldigd van pedofilie en seksueel misbruik van tientallen meisjes.

Epstein werd in 2008 veroordeeld, nadat hij in een schikking met de rechtbank van Florida schuld bekende op twee aanklachten van gedwongen prostitutie van jonge vrouwen. Hij kreeg dertien maanden celstraf opgelegd, die er na een deal met de openbaar aanklager uit bestond dat hij zes dagen per week tot twaalf uur per dag naar zijn kantoor in Florida mocht om daar door te werken.

Zelfmoord

Sindsdien hielden beschuldigingen van seksueel misbruik tegen hem aan, maar kwam het niet tot een veroordeling van hedgefondsmanager Epstein. Vorig jaar werd hij wel gearresteerd. De New Yorker, eerder actief bij zakenbank Bear Stearns, overleed op 10 augustus vorig jaar door zelfmoord in zijn cel in Manhattan, tijdens zijn rechtszaak wegens misbruik.

Volgens het State Department of Financial Services in New York die de boete aan Deutsche Bank oplegde, had de bank nooit in zee mogen gaan met de veroordeelde zedendelinquent. Daarnaast waren de interne accountantscontroles die de grote zakenbank bij de erkende zedendelinquent uitvoerde ver onder de norm.

Deutsche Bank faalde daarmee om voor miljoenen dollars aan verdachte transacties te voorkomen, aldus de waakhond.

Niet scherp genoeg

Voor Deutsche Bank was er al jaren voldoende informatie beschikbaar over Epsteins criminele activiteiten, aldus de onderbouwing van de Amerikaanse boete. De toezichthouder vindt dat de zakenbank gezien het verleden van Epstein veel scherper had moeten zijn op enkele honderden transacties ter waarde van miljoenen dollars.

De miljardair, die met zijn Boeing 727 privé-vliegtuig ’Lollita Express’ regelmatig naar zijn huizen op Palm Beach en de Amerikaanse Maagdeneilanden reisde waar hij jonge vrouwen ontving, was een bekende societyfiguur: hij ontving onder andere oud-president Bill Clinton, de Britse prins Andrew en de wegens misbruik aangeklaagde acteur Kevin Spacey.

Die transacties waren onder andere betalingen aan mensen van wie werd beweerd dat ze met Epstein samenspanden bij het seksueel misbruiken van jonge vrouwen. Daaronder schikkingen van in totaal ruim $7 miljoen en betalingen aan advocatenkantoren van meer dan $6 miljoen voor wat waarschijnlijk juridische kosten waren om hem te helpen juridische problemen af te kopen.

Verdachte betalingen

Andere betalingen via rekeningen van Deutsche werden volgens de waakhond gedaan naar Russische modellen, betalingen van schoolgeld voor de vrouwen, hotelkosten en „betalingen rechtstreeks aan talrijke vrouwen met Oost-Europese achternamen”, aldus de verklaring.

Daarnaast deed Epstein „periodieke verdachte geldopnames”, van $800.000 in totaal in vier jaar, waarop Deutsche Bank direct had moeten aanslaan, aldus het boetebesluit in New York.

Ook was Deutsche Bank volgens het Department of Financial Services veel te laks in zijn contacten met al omstreden branchegenoten zoals Danske Bank. Die ligt onder vuur vanwege de aanklacht dat via Danske vanaf 2005 voor $230 miljard is witgewassen.

Voor Deutsche Bank is de $150 miljoen boete een van de vele afgelopen jaren. De bank erkent schuld en zegt van zijn fouten te leren. Bestuursvoorzitter Christian Sewing meldde maandag in een mail dat de bank in 2013 een grote inschattingsfout had gemaakt door Epstein als klant aan te nemen. De boete van New York was voor Sewing een signaal van hoe scherp de bank moet zijn om aan zijn inmiddels aangescherpte normen te voldoen.

Nieuwe rechtszaken

Epsteins voormalige vriendin Ghislaine Maxwell, verdacht van medewerking aan seksueel misbruik, werd vorige week gearresteerd. De dochter van mediamagnaat Maxwell zit in de cel in Brooklyn en wacht op haar rechtszaak. De eerste zitting is op 14 juli.

De zaak-Epstein bereikte vorig jaar Washington. De openbaar aanklager die in 2008 persoonlijk met de deal met Epstein was geweest, Alexander Acosta, werd minister van Werkgelegenheid onder president Trump. Trump, eerder vastgoedinvesteerder in New York, zei in 2002 Epstein al vijftien jaar te kennen. Later distantieerde hij zich, net als Clinton, van de miljardair.