Britse miljardenclaim tegen Facebook om datagebruik

Lovdahl Gormsen dient een zogeheten ’opt-out-massaclaim’ in. Daarbij eis je een schadeclaim namens een vooraf omschreven groep die automatisch meedoet aan de zaak, tenzij ze zelf aangeven dat niet te willen. Een speciale instantie voor mededingingszaken in Londen, het Competition Appeal Tribunal, gaat zich over de zaak buigen.

De juriste is gepromoveerd op het onderwerp misbruik van marktmacht. Ze is ook een belangrijke adviseur van de financieel toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Lovdahl Gormsen verdiende Facebook grof geld dankzij alle data over zijn gebruikers die werden verzameld via het socialmediaplatform en functies als Facebook Pixel, die het surfgedrag van veel mensen volgt voor gepersonaliseerde advertenties.

„In de zeventien jaar sinds zijn creatie groeide Facebook uit tot het enige sociale netwerk in het Verenigd Koninkrijk waar je op één plek contact kan houden met vrienden en familie”, zegt Lovdahl Gormsen. „Maar er was ook een duistere kant van Facebook. Het misbruikte zijn marktdominantie om oneerlijke voorwaarden op te leggen aan gewone Britten, waardoor het hun persoonlijke gegevens kon exploiteren.”

Facebook stelt echter dat zijn diensten populair zijn geworden omdat ze van grote waarde waren voor Britse consumenten. Gebruikers van het platform zouden bovendien controle hebben gehad over welke informatie ze met de platforms van moederbedrijf Meta wilden delen en met wie.

Ook in Nederland is Facebook aangeklaagd om de omgang met privégegevens van gebruikers. Afgelopen zomer oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat een door de Consumentenbond en Data Privacy Stichting (DPS) aangespannen rechtszaak kon doorgaan, ondanks bezwaren van Facebook.

In 2017 bepaalden privacytoezichthouders in Nederland en Frankrijk al dat Facebook de nationale wetten van die landen had overtreden met de manier waarop het omsprong met de gegevens van gebruikers. De organisaties spanden daarop een collectieve rechtszaak aan.