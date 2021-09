Wall Street lager na lang weekend

De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De brede S&P 500 zakte 0,3%. Techbeurs Nasdaq steeg juist 0,1%. Wall Street bleef maandag dicht vanwege Labor Day.

Boeing

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar vliegtuigmaker Boeing, die 1,8% omlaag ging. De Ierse prijsvechter Ryanair, een van de grootste klanten van Boeing, kondigde aan gesprekken met de Amerikanen over de aankoop van nieuwe vliegtuigen te hebben gestaakt. Ryanair was maandenlang met Boeing in conclaaf over de aankoop van nieuwe toestellen. Nu er een streep door de gesprekken is gegaan, verliest Boeing in potentie tientallen miljarden dollars aan inkomsten.

PPG Industries

PPG Industries dook 3,4% in het rood. Beleggers schrokken van de waarschuwing die de verffabrikant afgaf. De Amerikaanse Akzo-concurrent trok zijn financiële prognoses voor het hele jaar in vanwege problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast kampt PPG, producent van onder andere de verfmerken Histor, Rambo en Sigma, met oplopende grondstofprijzen. Om de extra kosten te compenseren verhoogt het concern dit kwartaal zijn prijzen met 5%.

Ford en Apple

Verder werd bekend dat Ford (+0,6%) het hoofd van de autodivisie bij Apple (+1,6%) weggekaapt. Deze Doug Field wordt bij Ford het hoofd van de divisie geavanceerde technologie. Field is momenteel ook vicepresident van de speciale projectgroep van Apple en was eerder in dienst bij Tesla. Hij speelde daar een belangrijke rol bij de lancering van de Model 3 sedan. Bij Ford gaat Field zich onder meer bezighouden met de ontwikkeling van slimme toepassingen voor auto’s.

Apple presenteert trouwens naar verwachting op dinsdag 14 september een nieuwe lijn iPhones. De lancering medio september resulteert doorgaans in een verkoophausse in de laatste week van Apple's fiscale vierde kwartaal.

Spotify

Muziekstreamingdienst Spotify won 2,3%. Het van huis uit Zweedse bedrijf profiteerde van een adviesverhoging van KeyBanc. Volgens de analisten groeit het gebruikersbestand van Spotify harder dan bij concurrenten.

Ook was er aandacht voor biotechbedrijf Moderna, dat 4,7% omhoog schoot. Volgens de medische adviseur van het Witte Huis, Anthony Fauci, kampt de uitrol van de zogeheten ’boostershots’ in de VS met vertraging.

JD.com

JD.com klom 4,2%. De Chinese e-commerce-onderneming kondigde de komst van een nieuwe president aan. Oprichter en topman Richard Liu doet op zijn beurt een stap terug.

Verder ging onlinedatingbedrijf Match Group 7,5% omhog. Het bedrijf krijgt later deze maand een plek in de S&P 500.