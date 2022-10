Premium Het beste van De Telegraaf

Military in Boekelo goudmijn voor kledingverkopers Hoed op voor Twents paardenfestijn

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Zakenvrouw 2010, verfkoningin Marlies van Wijhe (tweede van l.) en haar zuster en compagnon Marijke tussen wijnboer Augustin Deschamps en kunstenares Maureen Knobben (r.) Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

Burgemeester Danny de Vries van Oudewater was er speciaal voor naar zijn voormalige studentenstad gekomen: de Military in Boekelo, gemeente Enschede, waar hôtelier Raymond Strikker zowat zijn hele restaurant langs het parcours had geposteerd.