ING: euro stijgt naar $1,30

Daarmee zouden bijvoorbeeld vakantiereisjes en uitgaven in de Verenigde Staten goedkoper, met de euro zijn meer dollars te krijgen.

Groei eurozone

Aanleiding is de betere groeiverwachting voor de eurozone van economen, gekoppeld aan de verwachting dat de Europese Centrale Bank snel tot een verdere afbouw van de monetaire steun komt. De munt steeg even met 0,6% en stopte de opmars bij $1,2297. De munt heeft sinds 2014 niet die stand bereikt.

Het handelsoverschot van de de negentien eurozone-landen met andere naties is stevig toegenomen. Dat bereikte het hoogste punt in acht maanden. Daaruit blijkt dat de aangesterkte euro tegen vooral de dollar en andere handelsmunten geen bezwaar is geweest voor de economische groei.

’Ondergewaardeerd’

Economen van ING vinden dat de munt ondanks de stijging nog steeds ’ondergewaardeerd’ is. Uit de notulen vorige week bleek volgens valutaspecialist Krpata dat het beleidscomité zijn verwachting aanpast. Als daarbij in Duitsland inderdaad voldoende steun blijkt voor een nieuwe regering, dan geeft dat de eurozone meer steun.

Speculanten hebben het aantal posities in futurecontracten om long te gaan in de euro verhoogd naar een recordstand.