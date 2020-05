Macron: €8000 subsidie bij aanschaf stekkerauto

De Franse president Macron, hier in een Peugeot op staatsbezoek in Nigeria, wil de autoindustrie van zijn land ondersteunen. Ⓒ AFP

Parijs - Frankrijk gaat diep in de buidel tasten om de consument aan te sporen ’schone auto’s’ aan te schaffen. Dat is de kern van een noodplan dat president Emmanuel Macron vanmiddag bekend zal maken. De vraag is wat de industrie daaraan heeft: die zit met ruim 380.000 ’vieze’ voitures in zijn maag.