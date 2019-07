Besi rekent op omzetdaling door marktzwakte

Duiven - BE Semiconductor Industries (Besi) denkt dat de omzet in het derde kwartaal met circa 10 procent zal dalen vergeleken met het tweede kwartaal omdat de zwakte in de chipsector doorzet in de tweede helft van dit jaar. Dat meldde de toeleverancier aan de chipindustrie in een handelsbericht. Het bedrijf spreekt van moeilijke marktomstandigheden en voorzichtigheid bij klanten door de wereldwijde handelsspanningen