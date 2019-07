Besi ziet omzetdaling door marktzwakte

Dat meldde de toeleverancier aan de chipindustrie donderdag in een handelsbericht.

Het bedrijf spreekt van moeilijke marktomstandigheden en voorzichtigheid bij klanten vanweg de wereldwijde handelsspanningen.

In reactie noteerde het aandeel Besi 1,2% winst bij de slotbel donderdagmiddag, na een kort openingsverlies van -7,5%.

Het beeld bij Besi ligt genuanceerd: in de orders voor zijn apparaten en diensten voor de autosector en de top van mobiele producenten merkt Besi „aanhoudende softness”.

Klanten gebruiken niet de volledige capaciteit. Maar de vraag naar Besi’s producten vanuit bedrijven die clouddiensten mogelijk maken blijft stabiel.

In het tweede kwartaal ging de totaalomzet daardoor met bijna 14% omhoog tot €92,7 miljoen vergeleken met het eerste kwartaal. Op jaarbasis was hier echter een daling met meer dan 42% te zien.

De orderontvangst bedroeg €82,7 miljoen, een lichte min ten opzichte van de voorgaande periode en een afname met ruim 4% ten opzichte van vorig jaar.

"De 10% lagere omzetverwachting voor komend kwartaal valt na de degelijke prestatie van afgelopen tijd iets tegen, de winststijging op kwartaalbasis niet"

Dit vindt DFT-verslaggever @TheoBesteman

„Besi werkt internationaal in het speelveld van de grote chipmakers en toeleveranciers. Die markt lijdt onder de handelsoorlog en de afkoelende economie: de spelers kijken vooruit en zijn gemiddeld terughoudend geworden. Besi heeft zijn hele productie onder topman Blickman afgelopen jaren goed ingericht om de enorme schommelingen in de chipsector op te vangen. De lat ligt wel hoog. De 10% lagere omzetverwachting voor komend kwartaal valt na de degelijke prestatie van afgelopen tijd iets tegen - de winststijging op kwartaalbasis niet.”

De operationele winst nam op kwartaalbasis met krap 71% toe tot 25,1 miljoen euro. Op jaarbasis was hier een daling met bijna 58% te zien.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg €30 miljoen, met een nettowinst van €18,9 miljoen.

Ondanks die tegenvallers blijft de brutomarge komend kwartaal overeind, aldus het Duivense bedrijf, variërend tussen 55% en 57%.

Topman Richard Blickman sprak vanochtend van „een significante neergang in de markt” en zei dat de prestaties in de afgelopen periode beter waren dan Besi zelf had verwacht, geholpen door hogere verschepingen van systemen naar klanten in China en elders in Azië. Het orderboek heeft zich over de afgelopen drie kwartalen gestabiliseerd.

Klanten blijven volgens Besi investeren in de volgende generaties technologie zoals 5G-netwerken, gezichtsherkenning, verbeterde clouddiensten en zware chipgeheugencapaciteit. Die trends vereisen kleinere, krachtiger chips.

Producent van gezichtsherkenning AMS Austria en klant van Besi meldde dinsdag betere verwachtingen. TSMC ging daarin al voor met zijn outlook voor de smartphonemarkt.

Besi vergroot het bedrag voor onderzoek naar wat advanced packaging heet, de verbinding van steeds meer van die kleine, krachtiger microchips - nu onder 10 nanometer grootte - ook in 3D-vorm op wafer-platen.

„Een uitstekende strategie”, oordeelt Besi-analist Jos van Versteeg van InsingerGilissen. „Met de nieuwe technologie als 5G die nog helemaal moet uitrollen, wordt het steeds belangrijker om snel sterke verbindingen tussen al die chips te kunnen maken.”

Verplaatsing productie

Door de handelsspanningen tussen de VS en China nemen de activiteiten deels af. Internationaal opererende bedrijven „heroverwegen” hun Aziatische toelevering en productie ter plekke, aldus Besi.

Tegenover dat verlies staat volgens het bedrijf de uitbreiding van orders bij Chinese en Taiwanese onderaannemers, bedoeld voor de verhoogde vraag vanuit de Chinese interne markt.

Besi verplaatst vanwege die handelsoorlog „enige productie” vanuit China naar zijn hoofdproductielijn in Maleisië.

Besi heeft afgelopen kwartaal voor €135 miljoen aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders, deels met inkoop van eigen aandelen. Daarnaast arrangeerde het een kredietlijn van €80 miljoen, in meerdere valuta, die kan oplopen tot €136 miljoen en een looptijd van zeven jaar.

De resultaten steken af bij Nederlandse halfgeleiders ASMI en ASML, die boven verwachting van beleggers presteerden.