Twitter test het bewerken van tweets

Vooralsnog mag alleen een beperkte groep twitteraars de functie gebruiken. Deze tests moeten uitwijzen of er problemen zijn met de bewerkingsfunctie en kunnen ook andere feedback opleveren. Later deze maand kunnen gebruikers van het betaalde abonnement Twitter Blue hun berichten aanpassen na publicatie.

Zowel intern als buiten Twitter discussiëren voor- en tegenstanders al jaren over de mogelijkheid om tweets achteraf aan te passen. Voormalig topman Jack Dorsey noemde het in 2020 nog erg onwaarschijnlijk dat een dergelijke functie er ooit zou komen. Tesla-baas Elon Musk, die Twitter wilde kopen maar later een overnamedeal afblies, peilde onder de grote schare volgers van zijn Twitter-account of er animo was voor het bewerken van gepubliceerde tweets. Een grote meerderheid was voorstander.

Naderhand verklaarde Twitter al langer aan een functie voor het redigeren van twitterberichten te werken. Dat zou al zijn begonnen voor de poll van Musk.