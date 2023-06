Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Voordeelpak blijkt nogal eens ’nadeelverpakking’

Door Sandra Molenaar Kopieer naar clipboard

Per kilo blijkt een voordeelverpakking soms juist duurder. Ⓒ ANP/HH

Wie bij zijn dagelijkse boodschappen een grootverpakking koopt, verwacht daarvan voordeel. Het is handiger dan telkens weer een zakje, doosje of flesje, het is milieuvriendelijker en je verwacht goedkoper uit te zijn. Vaak belooft de verkoper dat ook. Maar soms krijg je nadeel.