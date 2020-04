’Duitsland zakt weg in diepe recessie in 2020’

Aan de andere kant houdt de Duitse overheid er mee dat er in 2021 een krachtig herstel zichtbaar zal zijn met een groei van meer dan 5%.

Volgende week zal naar verwachting de regering in Berlijn officieel gaan bekendmaken hoe de Duitse economie er dit jaar voorstaat. Zo komen onder meer de cijfers over het eerste kwartaal naar buiten, maar waarschijnlijk ook een prognose voor het gehele jaar.

Het gekelderde vertrouwen bij Duitse ondernemers in de eigen economie is al een teken aan de wand dat er een economische storm in het verschiet ligt bij onze oosterburen.

Vooral de Duitse autosector, een belangrijke economische factor zit in zwaar weer vanwege de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.