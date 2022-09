’Niet geklaagd? Dan definitief geen compensatie spaartaks’

Dat meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen.

Eerder oordeelde de Hoge Raad al dat de overheid belastingbetalers die geen bezwaar hebben gemaakt, geen tegemoetkoming hoeven te geven. Maar de Tweede Kamer wilde toch dat staatssecretaris Marnix van Rij op zoek zou gaan naar een manier om de ’kleine spaarders’ te compenseren. Die blijkt er niet te zijn.

Te duur

Alle vermogenden compenseren voor hun betaalde vermogensrendementsheffing is te duur: dat zou zo’n zeven miljard euro kosten. Gedeeltelijk compenseren wordt in uitvoering ingewikkeld voor de toch al overbelaste Belastingdienst en is ook juridisch lastig. Conclusie is dat alleen belastingbetalers die bezwaar hebben gemaakt, te veel betaalde taks terugkrijgen.

Op Prinsjesdag, 20 september, komt het kabinet wel met een flink koopkrachtpakket voor volgend jaar om minima en werkenden verlichting te bieden. Zo wil het de inkomstenbelasting verlagen en het minimumloon en de AOW sneller verhogen. De zorg- en huurtoeslag gaan ook omhoog.