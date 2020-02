Woningstarter wijkt uit naar Friesland en Velsen

Eigen geld meebrengen is tegenwoordig zelfs bijna onontkombaar omdat je nog maar maximaal 100% van de woningwaarde kan lenen. „Waardoor er hoe dan ook zo’n 5% aan kosten bijkomen”, zegt Menno Luiten van De Hypotheker. „Bij een woning van €250.000 is dat al zo’n €12.500. Bovendien is overbieden eerder regel dan uitzondering op de oververhitte huizenmarkt, waardoor ook hiervoor extra eigen geld nodig is.”

Goedkoper wonen

De stijging is wel opmerkelijk omdat starters het tegenwoordig juist moeilijk hebben op de oververhitte woningmarkt. Daardoor wijken veel huizenkopers uit naar goedkopere plaatsen en regio’s, stelt De Hypotheker vast. „De grootste stijging van het aantal jonge huizenkopers is zichtbaar in Friesland. In deze provincie hebben bijna 109% meer starters jonger dan 25 jaar een woning gekocht.

Ook Noord-Holland scoort hoog (+100%). Op lokaal niveau doet de grootste stijging zich hier volgens De Hypotheker voor in de gemeenten Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Beverwijk en Velsen.

Limburg

Ten slotte is ook in Limburg sprake van een sterke stijging (+88,5%). Zowel voor Limburg als Friesland geldt dat de huizenprijzen hier minder snel stijgen dan in de Randstad, waardoor er meer betaalbare woningen beschikbaar zijn voor jonge starters.

Ruim 94% van de jonge huizenkopers die in 2019 een woning kochten tussen €100.000 en €300.000 deed dit met inbreng van eigen geld, meldt De Hypotheker dinsdag. Ruim 3 op de 10 brachten meer dan 10% van de totale koopsom zelf in.