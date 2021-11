Premium Het beste van De Telegraaf

’Beperking sluitingstijd is nachtmerrie die terugkomt’

Door Gabi Ouwerkerk

Gert Boonen: „Ze hebben al een paar keer eerder gedaan. En we kunnen er niets tegenin brengen, dat hebben we al eerder geprobeerd en er wordt toch niet geluisterd. De horeca is beurs geslagen.” Ⓒ Thijs Rooimanså

Amsterdam - Horecaondernemers wachten in spanning af of en welke strengere maatregelen op hun af komen. Binnen het OMT wordt gesproken over de terugkeer van de zitplicht en beperking van de sluitingstijd. „Als dit doorgaat, is dat de nekslag voor veel horecazaken”, meent de Amsterdamse horecaondernemer Michel Pais.