’Wall Street gaat lager van start’

Het Amerikaanse ministerie van Handel zou met regelgeving komen die moet voorkomen dat Huawei chips kan kopen waarin bepaalde Amerikaanse software of technologie is verwerkt. Huawei ligt vanuit Washington onder vuur omdat het nauwe banden heeft met de Chinese regering en volgens de Amerikanen door Peking gebruikt wordt om te spioneren. Door de nieuwe stap tegen Huawei kunnen de Amerikaans-Chinese handelsspanningen verder oplaaien.

Eerder leken de graadmeters in New York juist nog hoger te gaan openen, dankzij meevallende cijfers over de Chinese industriële productie die in april voor het eerst dit jaar toenam.

De verkopen van Amerikaanse winkeliers kelderden in april in het recordtempo van 16,4 procent vergeleken met een maand eerder, toen ook al een scherpe krimp was te zien. Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak zijn veel winkels gesloten en blijven veel Amerikanen thuis.

Daarnaast bleek dat de industriële bedrijvigheid in en rond New York in een diepe crisis blijft en vrijwel tot stilstand is gekomen door het coronavirus. Kort voor opening komen cijfers over de industriële productie in de VS die naar verwachting in april scherp is afgenomen. De Universiteit van Michigan meldt kort na aanvang nog het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat naar verwachting nog verder is ingestort.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar chipproducent Applied Materials die met resultaten kwam.

Winkelketen JC Penney staat voorbeurs zwaar in het rood door berichten dat het bedrijf binnen enkele dagen faillissementsbescherming gaat aanvragen. JC Penney is hard geraakt door de coronacrisis en voert al enige tijd gesprekken met schuldeisers over een schuldenherstructurering.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 1,6 procent hoger op 23.625,34 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2852,50 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 8943,72 punten.