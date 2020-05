Wall Street omlaag door handelsvete met China

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 0,7% lager. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,1%. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,8%.

Het Amerikaanse ministerie van Handel kwam met regelgeving die moet voorkomen dat Huawei chips kan kopen waarin bepaalde Amerikaanse software of technologie is verwerkt. Huawei ligt vanuit Washington onder vuur omdat het nauwe banden heeft met de Chinese regering en volgens de Amerikanen door Peking gebruikt wordt om te spioneren. Door de nieuwe stap tegen Huawei kunnen de Amerikaans-Chinese handelsspanningen verder oplaaien.

De verkopen van Amerikaanse winkeliers kelderden in april in het recordtempo van 16,4% vergeleken met een maand eerder, toen ook al een scherpe krimp was te zien. Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak zijn veel winkels gesloten en blijven veel Amerikanen thuis.

Applied Materials, JC Penney en Abbott

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar chipmachinefabrikant Applied Materials (-3,6%) die met resultaten kwam. De omzet van Applied Materials steeg tot $4 miljard in het kwartaal dat eindigde op 26 april. Dat is bijna 12% meer dan een jaar eerder. Maar analisten rekenden in doorsnee op zo'n $4,1 miljard. De nettowinst steeg tegelijkertijd met 13% tot $755 miljoen.

Winkelketen JC Penney (-17,4%) was uit de gratie bij beleggers door berichten dat het bedrijf binnen enkele dagen faillissementsbescherming gaat aanvragen. JC Penney is hard geraakt door de coronacrisis en voert al enige tijd gesprekken met schuldeisers over een schuldenherstructurering.

Abbott Laboratories (-1,6%) behoorde eveneens tot verliezers. De Amerikaanse toezichthouder FDA waarschuwde dat een sneltest voor het nieuwe coronavirus van de medisch toeleverancier onbetrouwbare resultaten kan opleveren.