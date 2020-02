Hilversumse spelletjesreus Spil Games gekocht door Azerion

Dat meldt Azerion, opgezet door twee ondernemers in Nederland, woensdag. Azerion had vorig jaar de mobiele tak van Spil Games en een 5% belang in de portals van Spil gekocht. Azerion krijgt dertig game-portals in handen, die samen goed zijn voor zestig miljoen maandelijkse bezoeken. ,,Deze aankoop past goed in onze snelle groeistrategie”, aldus Erol Erturk van Azerion.

Het bedrijf Spil Games was in Nederland sinds vijftien jaar een rijke bron van talloze online games en softwareontwikkelaars van games die uitwaaierden naar Silicon Valley.

November vorig jaar ging Azerion in zee met Talpa Network, in een joint venture om samen een gamebedrijf op te zetten in combinatie met entertainment.