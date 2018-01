Experts positief over jaarcijfers bedrijven

Het vrijwel uitblijven van winstwaarschuwingen sterkt vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB in de verwachting dat de kwartaalcijfers zullen meevallen.

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger vindt dit eveneens hoopgevend. „Als ik iets negatiefs moet noemen, is het de valutaire tegenwind vanwege de sterke euro. Maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de sterke economische ontwikkelingen in alle belangrijke economische regio’s. Hoewel analisten hun winsttaxaties gaandeweg verhoogd hebben, denk ik dat de cijfers over het vierde kwartaal van 2017 per saldo zullen meevallen.”

Dollar-effect

Directeur Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en analist Jos Versteeg van InsingerGilissen zien het eveneens positief in.

De experts denken ook dat bedrijven zich positief over 2018 zullen uitlaten. Ze benadrukken dat de goedkope dollar er weliswaar in gaat hakken bij bedrijven die veel omzet uit de VS halen, maar dat de belastingverlaging van 35% naar 21% compensatie zal bieden.

Koen Bender meent dat de beurs slechts deels vooruitgelopen is op de verbeterde winstperspectieven. Afgezien van de zwakke dollar ziet hij weinig bedreigingen. „Zo is de spanning tussen beide Korea’s duidelijk afgenomen. Ik zie ook nog geen sterke opwaartse druk op de lonen en denk zodoende dat de inflatie slechts licht zal oplopen.”

Versteeg sluit niet uit dat ASML het cijferseizoen woensdag met een klapper zal openen. „Ik denk namelijk dat het management met positieve uitspraken komt over de acceptatie van de nieuwe EUV-machines.”

Zwanenburg wijst erop dat het sowieso erg goed gaat in de halfgeleidersector. „Dit is onder meer te danken aan de opmars van kunstmatige intelligentie en het feit dat er steeds meer elektronica en dus ook chips in auto’s gaan.”

De experts hebben ook hoge verwachtingen voor de oliebedrijven en de financiële dienstverleners. Bender: „Niet alleen Shell, maar ook de dienstverleners Fugro, Vopak, Boskalis en SBM Offshore profiteren van de fors gestegen olieprijs.”

Banken voorop

Het meest verwacht Westerterp van de financiële dienstverleners. „Hun solvabiliteit is goed en er is sprake van een omgeving waarin de rentes alleen maar kunnen oplopen. Gekoppeld aan de relatief lage waardering, voorzie ik verdere koersstijgingen van banken en verzekeraars.”

Versteeg benadrukt dat ook de relatief lage kredietverliezen de winsten zullen helpen. „En nu er duidelijkheid is over de nieuwe kapitaaleisen, zouden banken met een meevallend dividendvoorstel kunnen komen.”

Terwijl Zwanenburg rekening houdt met meevallers bij conjunctuurgevoelige bedrijven, toont hij zich wat voorzichtiger voor defensieve bedrijven. „Unilever wordt na een sterke eerste helft van 2017 geconfronteerd met een afzwakkende omzet- en winstgroei. Gezien ook de hoge waardering ben ik wat terughoudend.”

Versteeg is minder somber. „Unilever profiteert van kosteningrepen en van de verbeterde marktomstandigheden in opkomende markten.”