Apeldoorners fors hoger aangeslagen

Voor huiseigenaren in Apeldoorn, die ook nog ozb aan de gemeente moeten afdragen, stijgen de lasten dit jaar met bijna 5%. De Gelderse gemeente is ook daarmee koploper onder de grote gemeenten, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek van Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden, een instituut dat is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Drie tientjes

Door de stijging van de heffingen zijn huurders in Apeldoorn ruim acht euro meer kwijt aan de gemeente dan vorig jaar; kopers maar liefst drie tientjes. De cijfers gelden voor meerpersoonshuishoudens. Woningen met maar één bewoner krijgen doorgaans korting op de gemeentelijke heffingen.

Wat zijn de woonlasten in uw gemeente? Zoek het op in de grafiek hieronder. Niet (goed) te zien? Klik dan hier.

Inwoners van Middelburg zien hun woonlasten dit jaar juist afnemen. Huurders in de Zeeuwse hoofdstad betalen dit jaar 5% minder riool- en afvalstoffenheffing, kopers zijn – inclusief de ozb – ruim 2% minder kwijt. Daarmee moeten de Zeeuwse woningbezitters alleen hun collega’s in Arnhem voor zich laten.

Contract

De gemeenten in de provincie Zeeland hebben het afgelopen jaar stevig onderhandeld over een nieuw contract voor de vuilophaaldienst, verklaart een woordvoerder van de gemeente Middelburg de daling. „Dit contract is stukken beter dan het vorige, en wij hebben besloten om de gehele besparing in mindering te brengen op de heffing.” Met een beetje inzet van de Middelburgers zelf kan het bedrag van de afvalstoffenheffing nog verder omlaag, aldus de zegsman: „We gaan naar een systeem waarbij het scheiden van afval, en het minder vaak aanbieden van restafval, goed is voor de portemonnee.”

De wet schrijft voor dat gemeenten niet mogen verdienen aan de riool- en afvalstoffenheffing: beide moeten kostendekkend zijn. De onroerendezaakbelasting, die alleen eigenaren betalen, staat meer speling toe.

Het Groningse onderzoek gaat alleen over de 38 grootste gemeenten van Nederland. Begin maart komt de Vereniging Eigen Huis traditiegetrouw met de cijfers voor alle gemeenten.