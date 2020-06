Angst voor lakse collega’s houdt thuiswerkers thuis

Maar liefst 53% van de Nederlanders die nu vanuit huis werkt wil liever niet terug naar het bedrijf voordat zij zijn ingeënt tegen het coronavirus, blijkt uit een peiling voor Acties.nl onder ruim duizend werknemers.

Vertrouwen

Een gebrek aan vertrouwen in collega’s is de meest genoemde verklaring hiervoor. Zelf houden de meeste mensen zich wel aan de voorschriften van het RIVM, zeggen de respondenten. Liefst 81% geeft aan de regels te allen tijde in acht te nemen.

Vooral dertigers vinden hun eigen gedrag voorbeeldig (85%) maar wantrouwen anderen (60%).

Coronaproof

Een op de drie ondervraagden geeft ook aan liever niet terug te keren omdat de werkomgeving niet hygiënisch genoeg is.

De helft denkt niet dat de baas het kantoor coronaproof kan maken. Een op de vier vindt dat de werkgever zich daar onvoldoende voor inzet.

De reis naar kantoor levert nog meer problemen op. Bijna 70% geeft aan openbaar vervoer actief te vermijden totdat er een vaccin ontwikkeld is.