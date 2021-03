Turkse lira keldert 17% na ingreep president Erdogan

Analisten voorzagen zaterdag na het aangekondigde ontslag al zwaar weer voor de Turkse munt. Zij rekende gemiddeld bij het openen van de valatuamarkten zondag op maandag op een waardedaling van 10 tot 15% tegen de dollar en euro. Ook vanwege de politieke ingreep van de president bij het formeel onafhankelijke instituut.

Strateeg Tim Ash van Bluebay Asset Management waarschuwde zaterdag voor een met de Brexit vergelijkbare negatieve shock voor de Turkse economie. ,,Dit is het slechtse beleidsbesluit dat ik me kan herinneren in de geschiedenis van dit land.”

Ommekeer

Voorzitter Agbal was net vijf maanden in functie bij de centrale bank. Hij werd zaterdag direct vervangen door Sahap Kavcioglu, een erkend tegenstander van rentestijgingen en lid van Erdogans AK-partij. Verwacht wordt dat de bankier Kavcioglu de renteverhoging, volgens de wens van Erdogan, snel terugdraait. In ieder geval voor de nieuwe beleidsvergadering van de bank in april.

Sinds Agbals aanstelling op 7 november was de Turkse lira meer dan 15% gestegen ten opzichte van het recente dieptepunt van 8,50 stuks tegen de beeldbepalende Amerikaanse dollar. De lira was sinds 2018 bijna gehalveerd.

Instroom kapitaal

Agbal verhoogde afgelopen donderdag de belangrijkste beleidsrente met 200 basispunten, veel meer dan de markt had verwacht. In totaal schroefde Agbal hiermee die bepalende rente 875 basispunten hoger tot 19%, de hoogste stand van alle grote economieën.

Die ingreep kreeg in Europa lof van analisten: de ingreep zou de Turkse economie helpen stabiliseren, nu de inflatie tot 16% is opgelopen. Vorig jaar was dat 11%. Recent stroomde bijna $20 miljard aan beleggingen terug naar de Turkse markt, na maanden van uitstroom van beleggerskapitaal vorig jaar.

Analisten vinden bovendien dat Agbal met krachtdadige ingrepen de geloofwaardigheid van de centrale bank had hersteld, in een land dat tot voor kort enorme groei doormaakte. Het bbp van Turkije daalt nu 5,9% afgezet tegen vorig jaar, bij een officieel werkloosheidscijfer van 13,5% van de beroepsbevolking.

De centrale bank onder Naci Agbal had de rente vooral verhoogd om de opnieuw stijgende prijzen en daling van de lira te kunnen beteugelen. Deze prijsstijgingen raken de portemonnee van de Turkse consumenten en bedrijven.

Nieuwe ingreep

Dit is de derde keer op rij dat president Erdogan ingrijpt. Hij roept zijn centrale bank herhaaldelijk op de rentetarieven juist laag te houden. Zomer 2019 wees hij de voorzitter van de centrale bank al eens de deur toen die met een renteverhoging kwam. Erdogan klaagt ook over buitenlandse manipulatie van de Turkse lira.

De Turkse munt werd afgelopen jaren steeds minder waard, wat leidde tot forse prijsstijgingen voor consumenten en bedrijven. Ⓒ BLOOMBERG

De econoom Sahap Kavcioglu, 25 jaar bankier en zelf eerder actief bij de Halkbank en Vakifbank, stelt juist dat renteverhogingen voor langdurige inflatie zullen zorgen en prijzen voro Turken doen stijgen. Hij wordt de vierde centralebankpresident in vijf jaar.

Lof

Erdogan trok Turkije zaterdag bovendien terug uit het Verdrag van Istanbul, waarmee het bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld wordt aangepakt. Volgens Erdogans regeringspartij AK is de inhoud van het verdrag niet in lijn met de traditionele familiewaarden die de Turkse samenleving moet nastreven.