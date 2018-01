Amsterdam zoekt supermarktmanagers

Bijna twee op de drie vacatures voor supermarktmanager in Amsterdam zijn twee maanden na plaatsing nog altijd niet vervuld, meldt vacaturewebsite Indeed. Daarmee staat het beroep op de zesde plaats in de top tien van moeilijk vervulbare vacatures, net achter de verpleegkundige, maar vóór bijvoorbeeld servicemonteur en android-ontwikkelaar.

In totaal staat ruim een kwart van alle Amsterdamse vacatures te boek als ’moeilijk vervulbaar’, ze blijven dus minstens zestig dagen open staan. De nood is het hoogst voor applicatie-ontwikkelaars. Ook servicetechnici zijn nauwelijks beschikbaar, net als adviseurs en specialisten op het gebied van vindbaarheid in online zoekmachines.

Het valt Indeed ook op dat veel inwoners van Groot-Brittannië in Amsterdam op zoek zijn naar een baan. Dat lijkt een gevolg te zijn van de aanstaande Brexit. Er komen de komende jaren honderden Britten naar onze hoofdstad, omdat het hoofdkantoor van de Europese medicijnenwaakhond EMA naar Amsterdam verhuist.