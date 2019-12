Productie industrie Japan gedaald

Economen hadden gemiddeld op een productiekrimp met 1 procent gerekend. In oktober daalde de industriële productie in Japan nog met 4,5 procent. Op jaarbasis ging de productie met 8,1 procent onderuit, na een daling met 7,7 procent in oktober.

Verder kwamen er ook cijfers over de Japanse detailhandelsverkopen. Die zijn in november met 4,5 procent toegenomen op maandbasis, wat iets minder sterk is dan kenners hadden verwacht. Een maand eerder kelderden de detailhandelsverkopen nog met 14,4 procent. De Japanse kerninflatie, dus de consumentenprijzen exclusief vers voedsel, bedroeg in december 0,8 procent. De gewone inflatie in Japan kwam uit op 0,9 procent.