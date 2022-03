Heineken trekt stekker uit verkoop en productie Heineken-bier in Rusland

Een woordvoerder spreekt van ’een belangrijke beslissing voor Heineken als bedrijf’. „Het is voor ons ongekend om het Heineken-merk uit een markt te halen vanwege geopolitieke ontwikkelingen. Het is geen kleine beslissing en niet iets wat we lichtvaardig nemen.”

De Russische activiteiten worden nu losgekoppeld van de rest van het bedrijf om de stroom van geld en royalty’s uit het land te stoppen. „Heineken wil geen financieel voordeel meer hebben uit de Russische activiteiten”, aldus het bedrijf in een statement. Heineken maakt in Rusland onder meer de bieren Zhigulevskoe en Oxota voor de lokale markt.

Heineken belooft het eigen personeel in Rusland wel te blijven steunen. „We zien een duidelijk onderscheid tussen de acties van de Russische regering en onze medewerkers in Rusland. Al meer dan twintig jaar zijn onze lokale medewerkers gewaardeerde leden van de Heineken-business.”

Vrijdag stopte Heineken al de export van Heineken-bier naar Rusland, maar bleef het nog wel lokaal brouwen. Rusland vertegenwoordigt voor Heineken minder dan 2% van de totale omzet, in 2021 ongeveer een bedrag van €500 miljoen. Heineken is de derde brouwer in Rusland, er werken ongeveer 1800 man.

Steeds meer Westerse bedrijven sluiten hun deuren en fabrieken in Rusland vanwege de inval van het land in Oekraïne. Onder meer Ikea, Starbucks en McDonald’s namen deze stap recent. Grote betaalverkerwerkers als Visa, Mastercard en PayPal hebben hun activiteiten in het land ook gestaakt, waardoor er nagenoeg alleen nog met cash in Rusland betaald kan worden

Rusland kan fabrieken van Westerse bedrijven die zijn gesloten vanwege de oorlog in Oekraïne gaan nationaliseren. Dat verklaarde een hooggeplaatste functionaris van de Russische regeringspartij. Grote buitenlandse bedrijven als bijvoorbeeld Volkswagen en Mercedes-Benz hebben fabrieken in Rusland gesloten.