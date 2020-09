Sijthoff koopt uitgever Alex van Groningen

Alex van Groningen heeft onder meer het Amsterdam Institute of Finance, CFO Day, CHRO Day en finance.nl in de portfolio. Volgens Sijthoff Media verstevigt de overname diens positie in het Nederlandse bedrijfsmedialandschap, met een bereik van straks een miljoen professionals door middel van opleidingen, congressen, prijzen, bladen en sites. Alex van Groningen bestaat 25 jaar en wil verder groeien in communityvorming, aldus directeur Melle Eijckelhoff.

Sijthoff Media, dat actief is onder meer de reclame, marketing, IT en overheid zoekt verbreding, aldus directeur Willem Sijthoff. „Met Alex van Gronigen bereiken we ook het financiële domein, personeelszaken, overname- en accountancycommunities.” Bij Sijthoff Media werken door de overname straks 120 man.