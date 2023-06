Emancipatie vrouwen in Nederland staat stil

De Global Gender Gap index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 146 landen, waarbij is gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg en levensverwachting.

IJsland voert al voor de veertiende keer op een rij de ranglijst aan met de relatief kleinste mate van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In dit land is 91,2% van de ongelijkheidskloof gedicht. De top drie bestaat verder uit Noorwegen (tweede positie) en Finland (derde positie).

Meer prioriteit

Henk Volberda, professor aan de Universiteit van Amsterdam, verzamelde met zijn team de gegevens voor Nederland, noemt het opvallend dat onze buurlanden wel in de top tien staan. Duitsland is vier plaatsen gestegen naar de zesde plaats en België is met een stijging van vier plaatsen op de tiende plaats binnengekomen.

„Onze buurlanden geven duidelijk meer prioriteit aan gelijke kansen van vrouwen ten opzichte van mannen als het gaat om de arbeidsmarkt en politieke invloed”, aldus Volberda. Nederland laat overigens wel kleine verbeteringen zien en is twee plaatsen gestegen op economische participatie en politieke invloed.

Invloed corona

Na het uitbreken van de coronapandemie werd de kloof tussen mannen en vrouwen groter. De zeventiende editie van het rapport laat nu zien dat wereldwijd de kloof tussen man en vrouw weer langzaam iets minder groot is en het niveau voorafgaand aan de coronapandemie weer nadert.

Met name toegang tot onderwijs (96,1% van de kloof is gedicht) en gezondheidszorg en levensverwachting (95,9% van de kloof is gedicht) laten een snel herstel zien. Wat betreft politieke invloed is er sprake van een lichte stijging van de invloed van vrouwen (22,5% van de kloof is gedicht). De economische participatie en kansengelijkheid van vrouwen daarentegen (59,8% is gedicht) is echter wereldwijd afgenomen.