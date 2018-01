’Huawei in VS geweigerd’

Dat melden Amerikaanse congresleden. Huawei is ook in Nederland actief, onder andere in samenwerking met KPN.

Ook telecom-operator China Mobile, die sinds 2011 een vergunningaanvraag heeft lopen, wordt de toegang ontzegd, volgens twee leden van het Amerikaanse Congres. Zij uiten zorgen over Chinese hackacties van de nationale veiligheid.

Bescherming

Dat meldt CNBC dinsdag. President Trump kondigde eerder aan de Amerikaanse industrie, en vooral telecom, te beschermen tegen aanvallen van Noord-Korea en China.

AT&T wilde deze maand zijn klanten Huawei-toestellen en netwerkapparatuur aanbieden. Dat aanbod is geschrapt. Die ingreep volgt op een serie blokkades van overnames door Chinese bedrijven, zoals recent MoneyGram dat niet gekocht mag worden door Ant Financial.

Eerder onderzoek

Het verbod, als het doorgaat, raakt veel meer bedrijven. Huawei werkt met 45 van de vijftig grootste netwerkbedrijven samen.

In 2012 was Huawei onderwerp van onderzoek door Amerikaanse toezichthouders. Apparatuur van Huawei zou de mogelijkheid tot spionage ingebouwd hebben gekregen. Huawei ontkent dit stellig.