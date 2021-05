Goud blinkt weer voor beleggers

Stukje goud voelt weer beter dan bitcoin, volgens zakenbank JPMorgan. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Goud is in de nacht van dinsdag op woensdag door de grens van $1900 gestoten. Het edelmetaal steeg volgens marktanalisten voor het eerst in vier maanden stevig door na zorgen over de waardedaling van de dollar, inflatie en een dalende rentevergoeding voor staatsobligaties.