’Banken komen met eigen bitcoin’

Dat stelt Rahil Ram, multi-asset analist bij de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM). Daarna zal de bitcoin hoogstwaarschijnlijk aan waarde gaan verliezen.

Ram ziet die omslag in de markt na een serie ontwikkelingen. De Bank of England heeft bijvoorbeeld gemeld een eigen afdeling te hebben opgericht om onderzoek te doen naar een cryptomunt gekoppeld aan het pond sterling.

Gehackt

De bitcoin kent te veel zwakheden om als betaalmiddel te blijven fungeren, aldus Ram. De munt is anders dan beloofd niet snel te verkrijgen noch goedkoop. De bitcoinbeurzen worden bovendien gehackt, de munt is in zwang geraakt bij criminelen.

De kosten per transactie zijn opgelopen tot $20 per transactie. Het duurt een half uur voordat een betaling wordt bevestigd.

Duur en onpraktisch

Ram: „Deze trend zal waarschijnlijk doorzetten, hetgeen de bitcoin duur en onpraktisch maakt voor het dagelijks gebruik.”

Ram kwam met zijn analyse voordat bekend werd dat centrale banken de strijd met bitcoin en de cryptomunten hebben aangebonden. Bitcoin zakte naar $11.300 tegen $19.000 half december.