Musk verkoopt voor ruim miljard extra aan aandelen Tesla

Ⓒ REUTERS

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Tesla-topman Elon Musk heeft voor nog eens ruim $1 miljard aan aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht. Omgerekend is er zo’n €900 miljoen mee gemoeid. De rijkste mens op aarde lijkt daarmee hard op weg om zijn belofte in te lossen om 10% van zijn belang in Tesla van de hand te doen.