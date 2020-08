Economie krimpt harder dan ooit, Nederland in een recessie

De coronacrisis heeft Nederland in een recessie doen belanden. In het eerste kwartaal kromp het bruto binnenlands product (bbp) al met 1,5 procent. „In een half jaar tijd is de Nederlandse economie met 10 procent gekrompen. Dat is ongekend”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Volgens hem krabbelde de economie in juni, juli en deze maand iets op, maar ondernemers blijven somber over de vooruitzichten. Ook na de lockdown zit de economie nog niet in de lift, zo voorspelt Van Mulligen: „Het economisch beeld is nog steeds inktzwart.”

Relatief goed

Opvallend is dat Nederland het minder slecht doet dan landen om ons heen. De gemiddelde krimp van de economie in de eurozone was vorig kwartaal 12,1 procent. Duitsland boekte een krimp van 10,1 procent en de Britse zelfs van 20,4 procent. De Zweedse economie kreeg een klap van -8,6 procent te verwerken.

Algemeen wordt aangenomen dat de recessie dieper is als de lockdown strenger was. Maar volgens Van Mulligen is de economische crisis niet aan de lockdown alleen te wijten. „Je ziet bij alle landen een enorme krimp. Of ze nou een heel zware lockdown hadden of bijna geen zoals Zweden. Of een intellgente, zoals wij. Overal zie je een grote krimp.”

Volgens de CBS-econoom is nog moeilijk te verklaren waarom Nederland het iets minder slecht doet dan andere landen. „Dat is nog lastig te zeggen. Maar het zal ook afhangen van de samenstelling van je economie. Een land als Spanje dat zwaar getroffen is, heeft een heel grote toeristische industrie. Dat is bij uitstek een sector die zwaar getroffen is. In Duitsland kwam de industrie stil te liggen omdat de handel met China tot stilstand kwam.”

Consument

De recessie is voor het grootste deel terug te voeren op instortende bestedingen door de consument: „De daling van het bbp in het tweede kwartaal is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens”, aldus het CBS. Consumenten hebben in het tweede kwartaal 10,4 procent minder besteed dan een kwartaal eerder, en zelfs 11,8 procent minder dan een jaar geleden.

„Een uitzonderlijke krimp”, stelt het CBS. „Ze gaven vooral veel minder uit aan horeca, recreatie en cultuur, vervoer en communicatie, en zorg. Ook gaven consumenten minder uit aan kleding, auto’s en motorbrandstoffen. Aan voedingsmiddelen, woninginrichting en elektrische apparaten hebben ze echter meer besteed.”

Het CBS ziet wel dat consumenten voorzichtig aan weer beginnen uit te geven. In mei daalde de consumptie nog met 12,8 procent ten opzichte van een jaar geleden. In juni was die daling nog 7 procent. „De krimp is een stuk lager dan in april en mei, maar nog altijd de op twee na grootste ooit gemeten.”

Hoe pakt het kabinet de coronacrisis tot nu toe aan? En hoe moeten Rutte en co. met deze historische krimp omgaan in de begroting die op Prinsjesdag naar buiten komt? Martin Visser praat erover in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van centen:

Detailhandel

Vooral de detailhandel ziet gemiddeld genomen hun omzetten stijgen. Wel zijn er grote verschillen in de branche zichtbaar. Online verkopen doen het extreem goed, net als supermarkten, doe-het-zelf-zaken en electronicawinkels. Kledingzaken, schoenenwinkels en drogisterijen doen het nog steeds belabberd.

Naast de consumentenbestedingen krijgen ook de export en de investeringen harde klappen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de internationale handel. Nederland voerde in het tweede kwartaal 10,9 procent minder uit dan een jaar eerder. De import daalde met 9,5 procent.