Column: Italiaanse schuld blijft beleggingswaardig

Een lening is niets anders dan de belofte van de partij aan wie je geld leent dat die het geld terug zal betalen op na een bepaalde periode. Een kredietwaardigheidsscore is het oordeel van een derde, onafhankelijke, partij over de kans dat die terugbetaling zal geschieden. Hoe hoger de score, des te minder zorgen de geldgever zich hoeft te maken en des te lager de rente die hij ontvangt. Immers, het risico dat hij loopt, is klein of nihil.