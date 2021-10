Premium Het beste van De Telegraaf

Column: dansen is gezond, maar niet met John de Mol

Dansen in crisistijd doen we allemaal, maar hang er geen ranzig verdienmodel aan. Ⓒ Talpa

Een miljoen mensen keken naar De dansmarathon en zagen hoe deelnemers zich vijftig uur lang afbeulden, een gekneusde rug opliepen, uitgeput neervielen, in hallucinerende toestand met psychotische trekken terecht kwamen en hoe uiteindelijk een uitgeputte doch gelukkige winnaar er met een ton vandoor ging om eindelijk een huis te kunnen kpen dat voor haar in deze tijd met woningnood anders onbereikbaar is.