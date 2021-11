Heineken koopt Zuid-Afrikaanse Distell en Namibia Breweries

Eerder dit jaar bevestigde Distell al in gesprek te zijn met Heineken over een overname van het Zuid-Afrikaanse drankenconcern. Distell is naar eigen zeggen de grootste producent van wijn, ciders en sterkere alcoholische dranken in Afrika. Het bedrijf is onder andere bekend van de likeur Amarula en Savanna Cider, die ook in Nederlandse winkels worden verkocht. Het bod van Heineken waardeert de over te nemen activiteiten van Distell op ongeveer 2,2 miljard euro en dient te worden goedgekeurd door de aandeelhouders van het Zuid-Afrikaanse bedrijf.

Daarnaast koopt Heineken een belang van 25 procent van Namibia Breweries in Heineken South Africa en neemt de Nederlandse brouwer een belang van 50,01 procent over in de investeringsholding van Namibia Breweries. Daarin had Heineken al een belang van 49,99 procent. NBL Investment Holdings is de controlerende aandeelhouder van NBL met een belang van 59,4 procent. De huidige marktwaarde van NBL, marktleider op de biermarkt in Namibië, wordt geschat op ongeveer 400 miljoen euro.

Met de samenvoeging van de activiteiten zal Heineken naar eigen zeggen beter in staat zijn om consumenten en klanten te bedienen met een portfolio met meerdere categorieën, waaronder de merken Heineken, Savanna, Windhoek, 4th Street wine en Amarula. „We zijn erg verheugd om drie sterke bedrijven samen te brengen om een regionale drankenkampioen te creëren, perfect gepositioneerd om aanzienlijke groeimogelijkheden in zuidelijk Afrika te benutten”, verklaarde Heineken-topman Dolf van den Brink.

Heineken verwacht significante gevolgen voor de omzet en de kosten door de samenvoeging, die op middellange termijn zal bijdragen aan de marges. Ook verwacht de bierbrouwer een positieve invloed op de winst per aandeel in het eerste jaar na afronding van de transacties. De deals zullen naar verwachting in de loop van 2022 worden afgerond.