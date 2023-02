Premium Het beste van De Telegraaf

Winkels blijven open met buurt als eigenaar

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Nigtevechters komen niet alleen voor hun dagelijkse boodschappen naar de dorpswinkel, ook het sociale aspect speelt een belangrijke rol. Ⓒ THIJS ROOIMANS

Nigtevecht - Zijn rollator voortduwend stapt de 91-jarige Kees Fokker op de laatste vrijdagochtend van januari de buurtsupermarkt in Nigtevecht binnen. Bijna had hij dit dagelijkse loopje moeten missen. Het is aan een groep betrokken buurtbewoners te danken dat de laatste winkel in het dorp weer open is.