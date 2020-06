Nikkei eindigt hoger na onrustige handelssessie

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot met een winst van 0,5 procent op 22.549,05 punten en werkte daarmee een eerder koersverlies weg. Oriental Land klom 3,2 procent. De uitbater van Tokyo Disneyland en DisneySea zal in juli zijn attractieparken weer openen. SoftBank zakte 0,3 procent. Het Japanse telecomconcern kondigde aan voor meer dan 21 miljard dollar aan aandelen in de Amerikaanse mobiele telecomaanbieder T-Mobile US te verkopen om eigen aandelen in te kopen en de schuld te verlagen.

Op macro-economisch vlak bleek uit cijfers van Jibun Bank en onderzoeksbureau Markit dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in juni iets sterker is gekrompen dan in mei. De krimp van de dienstensector in Japan zwakte deze maand wel duidelijk af.

De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten kleine koersuitslagen zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel vlak en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 0,8 procent aan. De Kospi in Seoul kreeg er 0,6 procent bij en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent.