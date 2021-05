Teslabaas Musk: ik heb syndroom van Asperger

„Ik weet dat ik soms rare dingen op Twitter zet of zeg, maar zo werken mijn hersenen nu eenmaal. Tegen iedereen die ik beledigd heb wil ik zeggen: ik heb elektrische auto's opnieuw uitgevonden en ik stuur mensen naar Mars in een raket. Dacht je dat ik ook een rustige, normale vent was?” Musk kwam in het verleden een aantal keer in de problemen door zijn tweets. Zo zei hij dat hij Tesla van de beurs wilde halen en daar al financiering voor geregeld had, terwijl dat niet zo was. Ook noemde hij een duiker die betrokken was bij de redding van een groep kinderen in een grot in Thailand een pedofiel.

Marsbasis

Tijdens de aflevering van Saturday Night Live verscheen Musk ook in sketches over een Marsbasis en een waarin hij als financieel expert cryptomunten en in het bijzonder dogecoin moest verklaren. Musk heeft die digitale munteenheid, die als een grapje begon, de laatste maanden regelmatig genoemd en de koers is hard gestegen. In de sketch noemt hij het uiteindelijk een zwendel.

De koers van dogecoin zakte tijdens de uitzending hard. Waar de munteenheid voor de start van Saturday Night Live rond de $0,72 waard was, ging dat met een derde omlaag. Inmiddels is een dogecoin volgens Coinmarketcap, een website die de koersen van cryptomunten op verschillende beurzen combineert, net geen $ 0,49 waard. Dat is nog altijd een enorme groei ten opzichte van 1 januari toen een dogecoin rond de $0,005 kostte.