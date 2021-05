Premium Financieel

Brits-Europese deal over handel niet einde, maar begin van een lange weg

„De laatste stap van een lange reis.” Dat zei de Britse premier Boris Johnson woensdag over de goedkeuring van het Europees Parlement over het Brexit-akkoord. Want het akkoord dat op kerstavond 2020 werd gesloten en al werd uitgevoerd, moest nog wel officeel door het Parlement geloodst worden.