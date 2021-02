Basic-Fit haalt 150 miljoen euro op om crisis te doorstaan

Premium Verhalen achter het nieuws

Sandra was nog geen 30 en had al bijna een ton schuld

Ze was nog geen 30 jaar en had bijna een ton schuld. Sandra Doevendans (nu 37) noemt haar opeenstapeling van schulden een never ending story. Na twaalf jaar in het rood te hebben gestaan, was de dag eindelijk daar: ze werd schuldenvrij verklaard. Ze vertelt hoe het zo ver heeft kunnen komen en geeft...