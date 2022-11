Premium Het beste van De Telegraaf

Dure vissen dood na blikseminslag: verzekering moet tóch betalen

Niet de koikarpers uit het verhaal. Ⓒ Getty Images/EyeEm

Amsterdam - Valt een huisdier onder de inboedel? Dat is de centrale vraag in een conflict tussen de eigenaar van dure koikarpers en zijn verzekeraar. Na een blikseminslag waren namelijk de waterpompen uitgevallen en zijn de dure vissen overleden. De eigenaar claimde de schade bij verzekeraar Fatum General Insurance, waar zij een opstal- en inboedelverzekering had afgesloten, maar kreeg daar nul op het rekest. En dus stapte ze naar klachteninstituut Kifid.