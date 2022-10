Beursblog: Aziatische beurzen op winst

Amsterdam - De Aziatische beurzen staan dinsdag tussentijds allemaal in de plus. De stemming op Wall Street was maandag ook al positief. Opluchting over de afgezwakte Britse begrotingsplannen en meevallende kwartaalcijfers van Bank of America zorgden voor kooplust bij beleggers.