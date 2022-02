Rechter gunt illegale wietkweker mkb-vrijstelling op forse belastingschuld

Binnenland

Nieuwe verdachte aangehouden voor aanslagen Bommelerwaard

Vanwege vier woningbeschietingen en een brandstichting die in mei en juni 2021 bij personeel van fruitbedrijf De Groot Fresh Group in de Bommelerwaard zijn gepleegd, is dinsdag een nieuwe verdachte aangehouden. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Arnhem.