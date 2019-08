’Wij betalen wél belasting’

En gezellig wás het tijdens de jaarlijkse sponsorenboottocht. Een kleine honderd Friese ondernemers voer op de raderboot Frisian Queen dansend en zingend mee naar de start van het Skûtsjesilen in Terherne, waar ’hun’ Akrummer skûtsje zijn hoge positie in het algemeen klassement verdedigde.

„Als je hier in de buurt woont, dan kun je niet veel anders dan sponsor zijn”, lachte mede-eigenaar Piet Kooi van autobedrijf Fennema in Akkrum met een flesje bier in de hand.

Wiebren Boschma, die zijn vader Hielke van het gelijknamige timmerbedrijf vertegenwoordigde (l.), met eigenaar Piet Kooi van autobedrijf Fennema.

Vlakbij hem op het dek stond landbouwmachinesimporteur Gerrit Broekens, bij wiens bedrijf tachtig mensen in dienst zijn. Een belangrijk werkgever in Friesland dus. „Zeventig procent van de banen in Nederland is in het midden- en kleinbedrijf”, onderstreepte de ondernemer uit Gorredijk, wiens beeldschone dochter Jildau als boerin van het jaar 2016 op de voorpagina van deze krant prijkte. „Ja, en wij betalen ook de belasting terwijl internationale bedrijven als Shell niks afdragen”, voegde betonkoning Henk Dam die in heel Nederland heipalen levert aan de bouw, eraan toe.

Gerrit Broekens, eigenaar van een landbouwmechanisatiebedrijf (l.) met betonmagnaat Henk Dam.

Tussen de Friezen was makelaar Frits Wilbrink uit Lisse een vreemde eend in de bijt. „Via Friese vrienden heb ik een skybox bij voetbalclub Heerenveen en zo ben ik ook sponsor van het Akkrummer skûtsje geworden”, legde de Lissenaar, die het vak leerde van tv-makelaar Harry Mens, uit.

Hij besprak de huisprijzen met zijn collega Henk Wimmenhoeve, die deze maand ook in Drachten een makelaardij begint. „In de omgeving van Lisse is de gemiddelde prijs 360.000 euro”, zei Wilbrink. „Bij ons 275.000”, stelde Wimmenhove. „En hier heb je een mooie boerderij aan het water voor nog geen miljoen.” Hij woont in Meppel waar de eveneens aanwezig Hans Knoop net zijn eetcafé De Beurs heeft verkocht. Op de boot werd gefluisterd dat Heineken de koper is.

'Vreemde eend in de bijt' makelaar Frits Wilbrink uit Lisse tussen zijn collega Henk Wimmenhove (r.) en display-leverancier Allard Schuphof (l.).

Boven een bord capucijners met uitjes en spek vertelde Hette Knijpstra dat zijn bedrijf over de hele wereld kermisattracties zoals reuzenraden levert. „Er staat er eentje van mij bij de Tuilerieën in Parijs.” Zijn kameraad Peugeotdealer Piebe Haaima, die 4 vestigingen in de omgeving heeft en een Peugeot Museum in Wirdum, klaagde dat de autoverkoop flink is gedaald vanwege de door het kabinet aangekondigde extra klimaatheffingen op brandstof. „De mensen twijfelen wat voor auto ze moeten kopen en stellen de beslissing dus uit.”

Autodealer Piebe Haaima tussen reuzenradontwikkelaar Hette Knijpstra (l.) en instalatiebedrijfeigenaar Hylke Meindertsma.

Alle Friese opvarenden waren het overeens dat het Skûtsje Journaal van omroep Max in het Fries zou moeten zijn. „Dan ondertitelen ze het maar”, was de algemene mening.

Nadat de Frisian Queen aan het eind van de dag weer in Akkrum was afgemeerd, ging de plaatselijke smartlappenzanger gewoon door met zingen en bleven nog velen aan boord. „Zie je nou, een echte familie”, zei Boyd Vervat.