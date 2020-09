Nieuwe rijkste man van China lost Jack Ma af

Zhong is nu de één-na-rijkste Aziaat en moet in dat lijstje de Indiase zakenman Mukesh Ambani nog boven zich dulden. Zhong heeft de bijnaam 'the lone wolf' (de eenzame wolf) omdat hij politiek en zakenmannenclubjes mijdt. Zijn vermogen steeg dit jaar met maar liefst 51,9 miljard dollar.

Alleen Amazon-baas Jeff Bezos en Tesla-topman Elon Musk verdienden tot nu toe meer geld dit jaar. De twee tech-ondernemers verloren woensdag wel veel geld door een koersdaling van de aandelen van techbedrijven.

De beursgang van Zhongs fleswaterbedrijf, genaamd Nongfu Spring, was een groot succes doordat het bedrijf een favoriet werd onder Hongkongse retail-investeerders. Eerder deze maand drong Zhong al door tot de top drie van rijkste Chinezen nadat de beursgang van vaccinproducent Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise hem ruim 20 miljard dollar had opgeleverd. Een dergelijke status is doorgaans alleen gereserveerd voor techmiljardairs.

Jack Ma is binnenkort waarschijnlijk weer de rijkste Chinees. De beursgang van Alibaba-dochter Ant Group volgende maand zal naar verwachting een flinke impuls geven aan Ma's fortuin. Jack Ma was de afgelopen zes jaar doorgaans de rijkste man van China.